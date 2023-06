Zwei Verletzte bei Unfall auf A1

Ein 69-Jähriger prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Tunnelwand.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstagabend auf der A1 im Bereich des Tunnelportals Liefering in Fahrtrichtung Deutschland. Ein 69-jähriger Lenker kam mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte mehrmals die Tunnelwand und prallte schließlich gegen diese. Der 69-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Er und seine 64-jährige Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Der Unfall brachte einen kilometerlangen Stau mit sich.