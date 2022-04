Beim Hochtor in 2500 Metern Seehöhe gelang am Montag der Durchstich bei der Räumung der Glocknerstraße. Dort trafen sich die Räummannschaften aus Salzburg und Kärnten. Weil das auf der Salzburger Seite …

Chronik

Es war am späten Sonntagnachmittag, als Zeugen die Polizei in Kaprun über einen möglichen Alkolenker verständigten, der in gefährlicher Weise mit seinem Pkw andere Verkehrsteilnehmer überholt habe und dabei …