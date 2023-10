Zwei Verletzte bei Großbrand in Abtenau - Feuer in Garage ausgebrochen

In Abtenau sind am Donnerstagvormittag bei einem Großbrand zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtete, war in einer Garage mit Werkstätte ein Feuer ausgebrochen.

