Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Salzburger Flachgau

Lenkerin war auf Gegenfahrbahn ausgewichen, um Aufprallunfall zu verhindern. Salzburger Motorradfahrer kam im Innviertel schwer zu Sturz.

Im Gemeindegebiet von Köstendorf sind Freitagmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 22-jährige Lenkerin aus dem nahen Seekirchen zu spät erkannt, dass an der Kreuzung vor ihr Fahrzeuge hielten. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie ihren Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen.

Die Frau wurde nach der Kollision mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der 43-jährige Seekirchner, der am Steuer des zweiten Unfallwagens saß, wurde vom Roten Kreuz ebenfalls in UKH transportiert.

Hinterrad weggerutscht

Schwer verletzt wurde auch ein 22-jähriger Salzburger bei einem Motorradunfall in Lengau (Bezirk Braunau). Der Mann war am Freitagabend Richtung Friedburg unterwegs, als ihm in einer starken Linkskurve auf der teilweise feuchten Fahrbahn das Hinterrad wegrutschte. Er schlitterte gegen eine Leitschiene und wurde mit der Rettung ins Spital nach Salzburg gebracht.

Quelle: APA