Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Maishofen

In Maishofen im Pinzgau krachte es am Mittwochvormittag auf der B311. Zwei verletzte Personen wurden ins Spital nach Zell am See gebracht.

Das Rote Kreuz versorgte zwei verletzte Personen. Sie wurden in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Wie es zu dem Unfall auf der B311 gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Maishofen und Zell am See sicherten die Unfallstelle. Die FF Maishofen war mit 17 Einsatzkräften, die FF Zell am See mit neun Feuerwehrleuten vor Ort.

