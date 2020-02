Zwei Verletzte und zwei kaputte Autos nach Auffahrunfall

Ein folgenschwerer Auffahrunfall in Salzburg-Itzling führte zu einer eineinhalbstündigen Straßensperre. Am Bahnhof Berchtesgaden verlor eine Seniorin die Beherrschung über ihr Fahrzeug.

Am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr ereignete sich am Bahnhof Berchtesgaden ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist.

Die Pressestelle der bayerischen Polizei schildert den Unfallhergang so: Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin parkte auf einem Parkplatz vor der Bahnhofsapotheke. Beim Verlassen des Parkplatzes legte sie den Rückwärtsgang ein und gab zu viel Gas. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr rückwärts über zwei Busspuren sowie zwei Verkehrsinseln, bis sie schließlich am Brückengeländer zum Stehen kam. Dabei wurde das neu errichtete Brückengeländer demoliert. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger in unmittelbarer Nähe, verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten in Salzburg-Itzling

Fast genau drei Stunden davor, gegen 7.50 Uhr früh, kam es in Salzburg-Itzling zu einem folgenschweren Auffahrunfall: Laut Polizei ereignete sich der Crash auf der Oberndorfer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts; beteiligt waren drei Fahrzeuge. Mutmaßlicher Auslöser war laut Polizei, dass ein 54-jähriger Autolenker aus Oberndorf seinen Wagen aufgrund der Verkehrssituation anhalten musste, was aber vom übernächsten Fahrzeuglenker übersehen worden sein dürfte. Denn während die hinter dem Oberndorfer fahrende, ebenfalls 54 Jahre alte Autolenkerin aus Nußdorf ihren Wagen noch anhalten konnte, dürfte das dem hinter ihr fahrenden 29-Jährigen aus Hallwang nicht mehr gelungen sein. Denn laut Polizei prallte er mit seinem Wagen auf das vordere Fahrzeug der 54-Jährigen mit solcher Wucht, dass dieses auch noch auf das vor ihr stehende Fahrzeug des 54-jährigen Mannes geschoben wurde.

Oberndorfer Straße war für 1,5 Stunden gesperrt

Die Bilanz: Die 54-jährige Lenkerin aus Nußdorf verletzte sich unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Auch der davor fahrende 54-Jährige aus Oberndorf verletzte sich unbestimmten Grades und wurde ins UKH gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher aus Hallwang blieb hingegen unverletzt. Das Ergebnis der Alkotests ergab, dass keiner der Beteiligten alkoholisiert war. Auch der Sachschaden war erheblich: Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Polizisten aus Itzling und Bergheim führten die Verkehrsregelung durch, nachdem die Straße für eineinhalb Stunden komplett gesperrt war.

Quelle: SN