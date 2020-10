Zwei Wanderer aus Deutschland gerieten in Werfen in Bergnot

Pärchen sah sich bei Dunkelheit nicht in der Lage, von Werfener Hütte ins Tal abzusteigen. Laut Bergrettung häufen sich Einsätze wegen schlechter Tourenplanung.

Zwei Wanderer aus Deutschland sind am Mittwoch in Werfen im Pongau bei Dunkelheit und schlechtem Wetter in Bergnot geraten. Sie sahen sich nicht mehr imstande, von der Werfener Hütte ins Tal abzusteigen und setzten einen Notruf ab. Die Touristen wurden von Bergrettern ins Tal gebracht. Die Bergrettung Salzburg appellierte erneut an Bergsportler, gerade im Herbst, wenn in höheren Lagen oft schon Schnee liegt, Touren genau zu planen und auf den Wetterbericht zu achten.

Das Paar aus Mannheim, ein 33-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau, war von Werfenweng aus auf die Werfener Hütte (1969 Meter Seehöhe) gestiegen. Um 19.30 Uhr alarmierten die Urlauber die Einsatzkräfte. Die beiden hatten keine Stirnlampe dabei und sahen sich bei dem leichten Regen- beziehungsweise Schneefall nicht in der Lage, ohne Hilfe ins Tal abzusteigen, wie Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, am Donnerstag gegenüber der APA erklärte. Der Einsatz der Bergrettung Werfen endete um 23.25 Uhr.

Die Touristen haben sich vor ihrer Bergtour offenbar nicht ausreichend über das Wetter, die Wegsituation und die Öffnungszeiten der bewirtschafteten Werfener Hütte erkundigt. Sie seien davon ausgegangen, dass die Hütte geöffnet ist und dann überrascht gewesen, sie geschlossen vorzufinden, schilderte Riedler. Zudem hätten sie irrtümlich angenommen, dass eine Straße zu der Hütte führt und sich dort eine Bushaltestelle befindet.

Seit Ende September sei es vermehrt zu Einsätzen aufgrund mangelhafter Tourenplanung gekommen, sagte Riedler. Die in Not geratenen Menschen steckten im Schnee fest, sie trauten sich wegen der schlechten Witterungsverhältnisse oder aus Erschöpfung nicht mehr weiter. Für eine umfassende Tourenplanung sollten vor allem jene Personen, die das Gebiet nicht kennen, Informationen bei den örtlichen Tourismusverbänden oder bei Berg- und Wanderführerorganisationen einholen. Eine Tourenplanung beinhalte selbstverständlich auch die Wetterprognose für das jeweilige Gebiet und das nötige Kartenmaterial zur Orientierung.

