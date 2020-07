Zwei Wohnhäuser in Hallein nach Gasaustritten evakuiert

Im Stadtgebiet von Hallein mussten 16 Wohnungen vorübergehend geräumt werden, weil aus einer Gastherme Kohlenmonoxid ausgetreten war. Auch in Oberalm musste ein Wohnhaus evakuiert werden.

Am Freitagabend hat die Feuerwehr im Bezirk Hallein nach Gasaustritten zwei Wohnhäuser evakuiert. Im Stadtgebiet von Hallein mussten 16 Wohnungen vorübergehend geräumt werden, weil aus einer Gastherme Kohlenmonoxid ausgetreten war. Am Vortag wurde noch an der Therme gearbeitet. Verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei Salzburg.

Die Feuerwehr Hallein war mit mehreren Fahrzeugen an Ort und Stelle. Nach dem Vorfall wurde die Gastherme neu angeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt, da ein Zusammenhang mit den Arbeiten nicht ausgeschlossen werden kann.

Auch in Oberalm musste ein Wohnhaus evakuiert werden, wegen eines Lecks in einem Schlauch für ein Schwimmbad im Keller. Durch den defekten Schlauch in der Dosieranlage traten Bleichlauge und Chlorgas aus. Die Feuerwehr Oberalm belüftete das Haus. Nachdem die ausgetretenen Flüssigkeiten gebunden wurden, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Quelle: APA