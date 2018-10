Zweijährige stürzte von Balkon fünf Meter in die Tiefe

Mädchen aus Somalia zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Schönau am Königssee im benachbarten Bayern. Ein zweijähriges Mädchen aus Somalia, das in der Asylunterkunft "Tauernhof" wohnt, betrat durch die geöffnete Türe unbeobachtet einen Balkon im zweiten Stock. Es kletterte auf einen Stuhl, vermutlich um zu den unter dem Balkon spielenden Kindern hinunterzuschauen. Dabei dürfte das Mädchen den Halt verloren haben und stürzte etwa fünf Meter tief auf eine Betonterrasse.

Das schwer verletzte Kind wurde noch am Unfallort intensivmedizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen. Die Übermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Berchtesgaden geleitet.

Quelle: SN