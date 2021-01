Zweite Corona-Teilimpfung in Seniorenwohnhäusern beginnt am Montag

Ab Montag soll die zweite Teilimpfung in den Salzburger Seniorenheimen verimpft werden.

10.900 Impfdosen wurden dem Land Salzburg bisher vom Bund zugeteilt. Davon wurden 8400 in Seniorenwohnhäusern verabreicht sowie 2500 im Gesundheitsbereich. Am 25. Jänner beginnt die zweite Teilimpfung in Seniorenhäusern, heißt es in einer Aussendung des Landes. "Danach sollen bis voraussichtlich Ende Februar das Krankenhauspersonal vor allem in den Covid-Bereichen und die niedergelassenen Ärzte sowie deren Personal mit Dosen versorgt sein", sagt der Salzburger Impfkoordinator Robert Sollak.

Bundesländer von Liefermengen abhängig

"Wir würden selbstverständlich gerne schneller vorgehen, jedoch ist momentan die Nachfrage deutlich höher als die Verfügbarkeit. Von den wöchentlichen Lieferungen müssen wir auch die Dosen für die am Montag startenden zweiten Teilimpfungen bereitstellen", sagt Sollak. Aktuell ist die Durchimpfung der über 80-Jährigen, knapp 30.000 Personen, bis Ende März vorgesehen. Danach erfolgt mit zirka Juni der Impfstart für alle über 65-Jährigen. "Das alles hängt aber von den tatsächlich gelieferten und verfügbaren Mengen ab. Neue Zulassungen könnten das beschleunigen. Wir hoffen, dass die restliche Bevölkerung, unter 65, ab dem Spätsommer geschützt werden kann", erklärt Sollak.

Über 80-Jährige können sich ab Februar online anmelden

Ab Februar können sich die über 80-Jährigen für die Coronaimpfung unter www.salzburg-impft.at, die Hotline 1450 oder Hausärzte anmelden. Die Logistik dazu wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz ausgearbeitet und steht bereit. "Dabei handelt es sich um eine Registrierung beziehungsweise Vormerkung. Es wird nicht nach dem Zeitpunkt der Anmeldung geimpft. Also gibt es keinen Grund, schon am ersten Tag anzurufen oder sich zu melden, jeder hat Zeit. Der praktische Arzt gibt nach Prüfung des Alters beziehungsweise Vorerkrankungen den tatsächlichen Termin zu einem späteren Zeitpunkt bekannt", so Sollak.

Quelle: SN