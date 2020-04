Hausärzte bieten ab sofort einen Testabstrich um 138 Euro an. Doch nur für jene, die ein Attest beruflich benötigen. Salzburg bereitet sich auf einen neuerlichen Anstieg der Infektionen vor.

Die aktuelle Zahl der Covid-Infizierten in Salzburg ist niedrig. Doch das wird nicht so bleiben. Der Krisenstab rechnet mit einer zweiten Corona-Welle. Paul Sungler, Geschäftsführer der Landeskliniken, sagte am Montag: "Wir bereiten uns vor. Es wäre naiv zu glauben, dass ...