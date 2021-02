Zweite Gratis-Teststation in der Stadt Salzburg: Auch im Kongresshaus ist testen nun möglich

Das Rote Kreuz und das Land Salzburg stocken die Testmöglichkeiten ein weiteres Mal auf. Zu den bisherigen Test-Standorten kommt das Kongresshaus in der Stadt Salzburg hinzu. In Lofer wird die temporäre Teststation erweitert.

In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz passt das Land Salzburg sein Angebot für kostenlose Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus den gesundheitsbehördlichen Maßnahmen an. Am kommenden Montag, den 15. Februar, gibt es im Kongresshaus in der Stadt Salzburg eine weitere Möglichkeit, sich gratis testen zu lassen.

Teststation in Lofer erweitert

Auch in Lofer wird das Testangebot erweitert. Insgesamt sind im ganzen Bundesland somit 15 permanente und neun temporäre Teststationen verfügba. Zudem wird das Angebot durch vier niedergelassene Ärzte und mehrere Apotheken ergänzt.

Neben der neuen Teststation im Salzburger Kongresshaus, wird das Testangebot in Lofer erweitert. Das richtet sich vor allen an Pendler. "Natürlich kann man sich als Pendler überall testen lassen, aber vor allem in Lofer haben wir das Angebot dafür erweitert. Im restlichen Pinzgau decken wir das durch die permanenten Stationen in Mittersill, Saalfelden und Zell am See ab, außerdem gibt es hier auch auf Tiroler Seite mehr Angebote", erklärt Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes.

Öffnungszeiten der neuen Teststationen

Die Teststation beim Gemeindeamt in Lofer ist bis 21. Februar - so lange gilt die Verordnung in Bezug auf Tirol - am Montag und Mittwoch von 7 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet sowie am Freitag von 7 bis 17 Uhr.

Das Kongresshaus in der Stadt Salzburg ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Alle Informationen auf einen Blick

* Kostenlos, freiwillig, in der Nähe

Anmeldung erforderlich unter www.salzburg-testet.at oder Gesundheitsberatung 1450

Die Anmeldung ist für die jeweils nächsten drei Wochen möglich

Getestet werden kann überall, nicht an den Wohnort gebunden

E-Card und Ausweis bitte nicht vergessen, Anmelde-Formular ausgedruckt bitte mitbringen

Ergebnis und Bestätigung des Ergebnisses - positiv oder negativ - direkt aufs Handy

Positive Schnelltests werden mit einem PCR-Test bestätigt. Die Zuteilung dazu erfolgt über die Gesundheitshotline 1450

Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, Abstand halten, weniger Leute treffen, FFP2-Maske tragen und so weiter bitte weiterhin und jedenfalls einhalten

Informationen, Öffnungszeiten und Standorte: www.salzburg.gv.at/coronatests

Quelle: SN