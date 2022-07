Zweite Reisewelle Richtung Süden - Salzburg verhängt wieder Abfahrtssperren

Am kommenden Wochenende wird die zweite große Reisewelle dieses Sommers in Richtung Süden rollen. Zwei Großereignisse verschärfen die Verkehrssituation. Das Land Salzburg verhängt wieder Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn.

Mit dem Ferienbeginn in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in Teilen der Niederlande wird das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden weiter ansteigen. Auch die deutschen Bundesländer Berlin, Brandenburg und Hamburg starten in die Ferien.

Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein.

Abfahrts- und Durchfahrtssperren

Salzburg verhängt die Abfahrtssperren auf der A10 sowie einige Durchfahrtssperren abseits der Autobahn bereits ab 7. Juli. Mit diesen Maßnahmen soll im Falle von Staus auf den Hauptverbindungen dem massiven Ausweichverkehr durch Ortsdurchfahrten entgegengewirkt werden.

Vater und Sohn als Stauberater

Eine besondere Rolle kommt heuer dem ÖAMTC-Stauberater zu. Auf der Tauernautobahn (A 10) verengen derzeit zwischen Hallein und Zetzenbergtunnel auf mehr als 30 Kilometern einige Baustellenbereiche die Fahrbahn. Schon kleine Pannen können in diesen Engstellen zu kilometerlangen Staus führen.

Auf seinem Motorrad kann der Stauberater defekte Fahrzeuge schnell erreichen und wieder flott machen. Herbert Thaler ist an diesem Wochenende in Salzburg unterwegs: "Wir werden an den erwartungsgemäß starken Reisewochenenden diese Baustellenbereiche auf der A10 abfahren. Das Stau-Motorrad ist schon mit dem notwendigen Werkzeug ausgerüstet."

Thaler ist nicht der einzige aus seiner Familie, der als Stauberater an Reisewochenenden unterwegs ist. Sein Sohn Florian war mit der gelb-schwarzen KTM Adventure am Pfingstwochenende in Salzburg unterwegs.

Electric Love am Salzburgring

Von Donnerstag, 7. Juli, bis Samstag, 9. Juli, findet am Salzburgring überdies das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher:innen reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag, besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen.

Formel 1 Grand Prix in Spielberg

Mit rund 300.000 erwarteten Gästen steht dem Red Bull Ring ein Besucherrekord ins Haus. Um diesem Ansturm gerecht zu werden, werden heuer erstmals überregionale Bustransfers angeboten, die Fans aus sechs Bundesländern zum Red-Bull-Ring und anschließend wieder nach Hause bringen. Am Sonntag sind zusätzliche Express-Shuttles im Einsatz. Die bereits bewährten Konzepte für Park and Bike und Anreise per Bahn wurden adaptiert beibehalten.

Trotz dieser zusätzlichen Optionen erwartet der ÖAMTC ausgedehnte Staus bei der An- und Abreise. Vor allem am Sonntag muss mit großen Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände, aber auch auf der Murtal Schnellstraße (S36) oder der Obdacher Straße (B78) gerechnet werden.