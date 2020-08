Zweiter Covid-Fall im Casino Zell am See - 27 Infizierte im Familiencluster im Flachgau

Nachdem ein Mitarbeiter des Casinos in Zell am See am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist am Mittwochabend ein zweiter Covid-Fall bestätigt worden. Zudem sind weitere Fälle rund um das Familiencluster im Flachgau aufgetaucht.

Das Land Salzburg vermeldete am Mittwochabend einen zweiten Covid-Fall aus dem Casino in Zell am See. Ein Mitarbeiter hatte am Montag Symptome bekommen und sich an die Gesundheitshotline 1450 gewandt. Am Dienstagabend war das positive Testergebnis da. Laut Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Monika Vogl sei das Kontaktmanagement sofort angelaufen. 23 Mitarbeiter des Casinos, die zeitgleich mit dem Erkrankten Dienst hatten, wurden vorsorglich getestet. Am Ende lag ein zweites positives Testergebnis eines Mitarbeiters vor.

Zeitraum der Ansteckung für Gäste ausgeweitet

Nach Bekanntgabe des zweiten Coronafalles hat das Land Salzburg aufgrund der Dienstzeiten der beiden Mitarbeiter die Zeiträume der möglichen Ansteckung auf folgende Daten erweitert: 7. und 8. August zu den Öffnungszeiten des Casinos sowie von 10. auf 11. August von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts. Die Gesundheitsbehörde bittet nun aber auch alle anderen 300 Personen, die am Freitag, Samstag sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag im Casino waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Sollten sie Symptome wie trockenen Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns mit und ohne Fieber haben, sollen sie sich ebenfalls an die Hotline 1450 wenden.

Der Casino-Bedienstete, der zuerst positiv getestet wurde, war am vergangenen Freitag und am Samstag im Dienst. Drei Gäste werden daher von der Behörde als Kontaktpersonen der Kategorie eins geführt: Das heißt, sie hatten engeren Kontakt mit der erkrankten Person und müssen in häusliche Quarantäne.

Gäste aus dem In- und Ausland

Der Gesundheitsbehörde liegt die Gästeliste aus diesem Zeitraum vor. Allerdings sind nicht von allen Gästen, die aus dem In- und Ausland stammen, die Aufenthaltsorte bekannt. Deshalb startete man am Mittwoch auch einen öffentlichen Aufruf an alle Personen, die sich in der Zeit im Casino aufgehalten haben. Die Gäste werden zudem persönlich vom Amtsarzt mit einem Begleitschreiben vorsorglich informiert.

Verpflichtende Registrierung "jetzt ein Vorteil"

Laut Patrick Minar, Sprecher der Casinos Austria, ist der Betrieb im Casino Zell am See derzeit weiter aufrecht. Da man aber die Testergebnisse der 23 Kollegen erst abwarten müsse, bevor diese wieder im Casino tätig werden könnten, habe man das Spielangebot reduzieren müssen. In den österreichischen Casinos werde prinzipiell penibel auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet. Für Mitarbeiter gelte Maskenpflicht. Das sogenannte Lebendspiel - also Karten oder Roulette - wurde reduziert. So gibt es derzeit keine Pokerrunden im Casino. Eine Registrierungspflicht gibt es in den Casinos ohnehin. "Das ist in der jetzigen Situation natürlich ein Vorteil, weil wir eine der wenigen Institutionen sind, die Kontaktlisten auf Knopfdruck parat haben", sagt Patrick Minar.

Bereits 27 Infizierte rundum Familiencluster im Flachgau

Im Zusammenhang mit dem Familiencluster im Flachgau meldet die Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung eine neue auf Covid-19 positiv getestete Person. Insgesamt stieg die Zahl der positiven Fälle in diesem Zusammenhang auf 27. Das Cluster entstand durch eine Familienfeier, bei der ein erkranktes Familienmitglied aus dem Ausland dabei war. Zudem wurden Arbeitskollegen und weitere Personen aus dem Umfeld mittlerweile positiv getestet. Kontaktpersonen wurden unter häusliche Quarantäne gestellt.





Quelle: SN