Zweiter Massentest im Land Salzburg wird abgeblasen

Der für 15. bis 17. Jänner geplante Massentest im Bundesland wurde am Montag abgesagt. Die Gratis-Schnelltests sollen aber beibehalten werden. Die Planungen dafür laufen noch.

Der erste Massentest Mitte Dezember wurde zum Flop. Nur 27,7 Prozent der zum Test aufgerufenen Salzburger nahmen das Angebot an und ließen sich an einem Testwochenende freiwillig testen. Für den zweiten Massentest Mitte Jänner sollte es daher einen Anreiz geben, damit mehr Menschen das Angebot annehmen. Diskutiert wurde auf Bundesebene eine finanzielle Belohnung (50 Euro), oder eben eine Woche kürzerer Lockdown und damit die Möglichkeit des "Freitestens" mit 18. Jänner. Seit Montag ist aber klar: Die Opposition blockiert das Ganze, die Bundesregierung ist mit dem Freitesten gescheitert.

Das Land Salzburg hat daher am Montagnachmittag den zweiten Massentest, der für 15. bis 17. Jänner im Bundesland angesetzt war, gestrichen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Massentests wie Mitte Dezember in vier Tagen in allen Gemeinden machen aus meiner Sicht in der aktuellen Situation wenig Sinn." Stattdessen wolle man weiterhin auf die Möglichkeit der kostenlosen Schnelltests an mehreren Teststationen in allen Bezirken setzen. Das soll zum Regelbetrieb werden. Das Rote Kreuz ist hier für die Durchführung gefragt. "Ab spätestens 18. Jänner werden wir die Kapazitäten enorm ausbauen, die Organisation hierfür läuft", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Die kostenlosen Schnelltests gibt es in Salzburg seit 21. Dezember. Der Andrang hat die Verantwortlichen zunächst überrascht. Die Testkapazitäten mussten daraufhin ausgebaut werden, weil die Wartezeit ansonsten zu hoch war. Die kostenlosen Schnelltests laufen noch bis einschließlich 5. Jänner (Dienstag, 9 bis 13 Uhr). In Bälde solle diese Möglichkeit fortgesetzt werden. Ab wann das der Fall sein wird, ist noch unklar. Das Rote Kreuz werde die Tests in bewährter Weise durchführen, sagte Haslauer.

Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft ist, müsse man die Zeit bestmöglich überbrücken, sagt der Landeshauptmann. Es werde intensiv an einer Ausweitung der Testkapazitäten und Testmöglichkeiten gearbeitet. "Ab 18. Jänner sollte dies möglich sein, ich denke da auch unter anderem an das Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, bestimmte Berufsgruppen und Unternehmen, die wir alle miteinbinden wollen", sagt Haslauer. Die Fäden dafür laufen beim Leiter des Katastrophenschutzes, Markus Kurcz, zusammen. "Ich bitte hier noch um ein wenig Geduld, das Land Salzburg wird über die Möglichkeiten der Schnelltests umfassend informieren. Das macht aber erst Sinn, wenn der Plan steht", sagt Haslauer.



Stadt wird bestehende Teststationen bis Ende der Woche weiter offen halten

Auch der Bürgermeister der Landeshauptstadt, Harald Preuner (ÖVP), steht hinter der Strategie des Landes. Preuner: "Die Alternative zu den Massentests ist, dass wir bis Ende dieser Woche die derzeitigen Teststationen weiter aufrecht erhalten. Davon gehen wir aus. Und auch für nächste Woche überlegen wir sie zu verlängern." Preuner schildert auch einen möglichen weiteren Fahrplan: "Künftig sollen auch die Betriebsärtze und die niedergelassenen Ärzte solche Corona-Tests durchführen können - das versuchen wir anzuregen. Und für außerhalb der Stadt soll es mobile Test-Trupps geben, die in die Bezirke fahren." Wie es in der Stadt mit den Tests ab nächster Woche weitergehe, werde noch überlegt, sagt der Bürgermeister.

