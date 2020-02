Erneut wurde die Pensionistin Opfer einer sogenannten Homeinvasion: Wieder drangen in der Nacht zwei Täter in das Wohnhaus der 84-Jährigen ein, verletzten die Frau und entkamen mit Bargeld.

"Wir haben die Hilferufe der Frau gehört und sind gleich ins Freie gerannt", schilderte am Freitagvormittag ein Anrainer des Birkenwegs in Hallein. Es sei gegen drei Uhr in der Nacht gewesen, als die 84-jährige, alleinstehende Halleiner mit den beiden Tätern ...