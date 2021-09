Zweiter Schultag beginnt mit PCR-Tests: "Ich hoffe, das schmeckt nach Kirsche"

Testen, testen, testen. Das ist die Devise für den heurigen Schulbeginn. Am Dienstag spülten oder gurgelten zehntausende Schüler und Schülerinnen. Aber nicht an allen Schulen waren die Testkits rechtzeitig eingetroffen. Mittlerweile liegen auch die Ergebnisse von über 63.000 durchgeführten Antigentests am Montag vor.

SN/anna boschner Lena Lasinger, Florian Anzböck und Maximilian Taxer besuchen die siebte Klasse des Akademischen Gymnasiums in Salzburg. Für sie begann der Schultag am Dienstag erst in der zweiten Stunde – jedoch mit einem PCR-Test.