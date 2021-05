Zweiter Verdachtsfall auf indische Corona-Variante in Salzburg - Juhasz: "Kein Grund zur Panik"

In Salzburg ist am Samstag ein zweiter Verdachtsfall einer Infektion mit der in Indien grassierenden Variante des Coronavirus offiziell bestätigt worden. Dabei handle es sich um eine Person aus dem direkten Umfeld jener im Flachgau lebenden, infizierten Inderin, bei der vor wenigen Tagen erstmals der "hochgradige Verdacht" auf besagte Mutation bekannt wurde, sagte Franz Wieser, Sprecher des Landes.

Gewissheit werde in beiden Fällen das für Mitte bis Ende kommender Woche erwartete Ergebnis der Sequenzierung bringen. Die Inderin war vergangene Woche von einem Heimataufenthalt nach Salzburg zurückgekehrt. Am Dienstag hatte sie am Arbeitsplatz einen Corona-Schnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Der nachfolgende PCR-Test bestätigte die Infektion. Beim Screening tauchte dann der Verdacht auf die indische Mutation auf. Über die Frau und ihre Familie wurde Quarantäne verhängt. Bei einem erkrankten Mitglied erhärtete sich am Samstag die Vermutung, das es sich auch mit der Virus-Mutation infiziert hat. Nähere Angaben zur Person konnte Wieser nicht machen.

Bei der indischen Virus-Variante B.1.617 handelt es sich um eine gefährliche Kombination der Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. Noch ist unklar, ob diese Form tödlicher als bisherige Mutationen ist. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) deuten vorläufige Studienergebnisse darauf hin, dass sich B.1.617 schneller ausbreite als andere in Indien zirkulierende Corona-Varianten.

Erster Fall am Freitag

Am Freitag Nachmittag hatte das Land Salzburg zunächst den ersten Verdachtsfall auf die indische Corona-Mutation in der Landeshauptstadt gegeben. Da keine exakte Erhebung der Kontaktpersonen möglich gewesen sei, starte die Behörde einen öffentlichen Aufruf. Betroffen ist eine im Flachgau lebende Inderin, die vorige Woche nach einem Heimataufenthalt nach Salzburg zurückgekehrt ist, sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes, zu den SN.

Frau nach Indien-Aufenthalt positiv

Die Frau ist laut Wieser Mitte voriger Woche aus Indien zurückgeflogen. Am Dienstag dieser Woche führte sie am Arbeitsplatz einen Corona-Schnelltest durch, der positiv ausfiel. Der nachfolgende PCR-Test bestätigte die Infektion. "Beim Screening ist dann der Verdacht auf die indische Mutation aufgetaucht", sagte der Sprecher. Die Inderin wies zum Zeitpunkt des Tests keinerlei Symptome auf, ob sie inzwischen erkrankt ist, war nicht bekannt.

Strenge Beschränkungen bei der Einreise

Bei der Einreise nach Österreich gelten derzeit strenge Beschränkungen, so ist die Einreise nur mit dem Nachweis eines negativen Corona-Tests und der Einhaltung einer zehntägigen Quarantäne möglich. D-ie Quarantäne kann nur durch einen negativen Test frühestens am fünften Tag nach der Einreise beendet werden. Nur in bestimmten Ausnahmefällen kann auf eine Isolation verzichtet werden, etwa aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen. Ob die Frau gegen die Regelungen verstoßen habe, sei derzeit noch nicht bekannt, sagt Wieser auf SN-Nachfrage. "Die Gesundheitsbehörde wird den Fall prüfen." Die Aufmerksamkeit liege derzeit darauf, die Verbreitung der Mutation einzudämmen, betont Wieser. Über die Frau und deren Familie wurde nach Bekanntwerden der Infektion Quarantäne verhängt, bei einer Tochter soll angeblich inzwischen auch ein positiver Test vorliegen, was Wieser aber noch nicht bestätigen konnte.

Aufruf an Lidl-Kunden in der Stadt Salzburg

Bei der Kontaktnachverfolgung stellte sich heraus, dass die Frau sich am Montag, 26. April, in der Lidl-Filiale in der Münchner Bundesstraße 10 in der Stadt Salzburg aufgehalten hat. Personen, die an diesem Tag zwischen 7.45 und 8.20 Uhr in dieser Lidl-Filiale waren, sind aufgerufen, sich bei der Gesundheitsberatung 1450 oder direkt bei der Behörde unter 0662 8180 5981 zu melden. Laut der Gesundheitsbehörde sei in diesem Fall keine exakte Erhebung der Kontaktpersonen möglich, daher werde ein öffentlicher Aufruf gestartet.

Juhasz: "Kein Grund in Panik zu verfallen"

Derzeit werden die Proben in der Ganzgenom-Sequenzierung auf Mutanten untersucht. Wie es von Seiten des Landes hieß, solle das Ergebnis Mitte nächster Woche vorliegen. Die Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz beruhigt im ORF-Radio am Samstag hinsichtlich des Verdachts auf die indische Mutation:"Es ist eine der Varianten, die man einfach mittlerweile kennt von diesem Virus. Es gibt keinen Grund in Panik zu verfallen. Man muss sich das einfach ansehen, wie sich das weiter entwickelt. Es gibt im Moment keinen konkreten Hinweis, dass das eine besonders gefährliche Variante wäre. Aber man muss es natürlich im Auge behalten, wenn es neu in einem Land auftritt." Der Fokus liege nun in der Kontaktverfolgung: "In Salzburg werden alle positiven Proben von den Behörden im Contact Tracing wie Mutationen behandelt. Das heißt, es werden die strengen Bestimmungen zur Nachverfolgung von Virusvarianten flächendeckend angewendet. Somit wurden auch in diesem Fall von Beginn an alle Maßnahmen konsequent durchgeführt", sagte Juhasz.

Indische Variante könnte gefährlicher sein

