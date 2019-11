Mode mag sie seit jeher. Auch Leut', sagt Barbara Klinger, dafür sei sie kein Zahlenmensch. Insofern ist ihr Wechsel von der Versicherungsbranche hin zur Modeboutique ein nachvollziehbarer Schritt.

Drei Kinder in etwas über drei Jahren. Sechs Jahre Karenz. Ihr Mann hatte in der Zwischenzeit ihre Versicherungsfälle abgewickelt. "Als ich in Teilzeit zurück kam, habe ich ihm plötzlich zugearbeitet. Es hatte sich etwas verschoben und passte nicht mehr", erzählt ...