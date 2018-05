Zweitwärmster Frühling: Salzburg war Hitzepol

In Freisaal wurden am Montag 32 Grad gemessen. In Salzburg gab es zudem um 30 Prozent weniger Niederschlag. Der sonnigste Ort liegt im Flachgau.

Der heurige meteorologische Frühling war der zweitwärmste in der 252-jährigen Messgeschichte in Österreich. Und in der Stadt Salzburg wurde in den vergangenen Wochen die höchste Temperatur gemessen. Das geht aus einer Bilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hervor. Der meteorologische Frühling dauert von März bis Mai. In der Zeit lag die Temperatur in Salzburg um 2,1 Grad über dem klimatologischen Mittelwert. Der höchste Wert wurde am Montag in Salzburg-Freisaal gemessen. Dort zeigte das Thermometer 32 Grad an. An keiner anderen Messstelle in Österreich wurde ein höherer Wert registriert.

Insgesamt war es in Salzburg in den vergangenen Wochen heißer, sonniger und trockener als in einem durchschnittlichen Frühling. So gab es um 30 Prozent weniger Niederschlag und um 14 Prozent mehr Sonnenschein als im Schnitt. Der sonnigste Ort Salzburgs war Mattsee.

2007 war es allerdings noch heißer

In Österreich lag die Temperatur heuer um 2,0 Grad über dem Mittelwert. Heißer war es nur im Jahr 2007 mit 2,1 Grad über dem Mittel. Als Folge blühten Obstbäume rund eine Woche früher, die Hollerblüte war um zwei Wochen verfrüht. Den dritthöchsten Schnitt gab es übrigens im Jahr 1811 mit 1,9 Grad Abweichung.

Die sommerlichen Temperaturen werden Salzburg auch bis zum Wochenende erhalten bleiben. Zwar wird es etwas mehr Wolken und Niederschlag geben, aber die heiße Luft bleibt.

Rekord an Sommertagen wurde gebrochen

In diesem Frühling, der für die Meteorologen Ende Mai endet, wurde jedoch der absolute Rekord an Sommertagen in Österreich gebrochen. Der bisherige Frühlings-Rekord stammte mit 27 Sommertagen aus dem Jahr 2007 von der Wetterstation Innsbruck-Universität. Dieser Wert wurde am Dienstag von Andau (Burgenland) und Wolkersdorf (Niederösterreich) übertroffen (beide halten jetzt vorerst bei 28 Sommertagen).

Erfolgreiche Aufholjagd der Vegetation

In den heuer relativ kalten Monaten Februar und März kam die Natur nur langsam in Schwung. So blühte die Forsythie erst Anfang April und damit rund zwei Wochen später als im Mittel. Die sehr warmen Monaten April und Mai beschleunigten laut ZAMG den Vegetationszyklus und eine beeindruckende Aufholjagd folgte: Die Marillenblüte begann mit dem 3. April bereits ziemlich genau zu ihrem durchschnittlichen Zeitpunkt. Der Beginn der Kirsch-, Zwetschken- und Apfelblüte setzte wenige Tage vor dem langjährigen Mittel (10., 14. und 17. April) ein, und der Flieder war mit seinem Blühbeginn im Vergleich zum Durchschnitt (um den 25. April) schon fast eine Woche früher dran.

