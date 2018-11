Zwickeltag lockte Massen zum Shoppen nach Salzburg

Modebegeisterte konnten am Freitag im Designer Outlet Center (DOC) in Wals-Himmelreich bis 23 Uhr einkaufen. Die Geschäfte lockten zum Late Night Shopping mit Ermäßigungen bis zu 80 Prozent. Auf den Straßen kam es wegen des Ansturms zu Staus.

Tausende Besucher wurden laut Center Manager Florian Went gezählt. "Sie nutzten diesen Event viel stärker als in den Vorjahren." Viele hätten am schulfreien Tag Urlaub genommen. Begehrt waren Sportartikel und Interieur. Kauffreudige stürmten auch den Europark. Der Fenstertag war laut Center Manager Manuel Mayer mit einem Adventsamstag vergleichbar.

Der Ansturm auf Salzburgs Einkaufszentren war auch auf den Straßen spürbar, Autofahrer mussten sich in Geduld üben: Bereits am Vormittag kam der Verkehr rund um das DOC zeitweise zum Erliegen. Auch auf der A1 standen die Autofahrer vor der Abfahrt beim Flughafen im Stau. Ein Unfall auf der Kreuzung zwischen der Walserberg Bundesstraße und der Großgmainer Landesstraße sowie ein Crash am Beschleunigungsstreifen auf der A1 bei der Auffahrt Salzburg Klessheim behinderten den Verkehr im Laufe des Tages zusätzlich.

