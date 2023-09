Zwillinge gingen in Salzburg zwei Mal mit 100-Euro-Blüten zu McDonald's: Jetzt setzte es eine Geldbuße

Zwei junge Rumänen (20) - sie sind Zwillingsbrüder - mussten am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen Besitzes und Weitergabe von Falschgeld vor Jugendrichter Thomas Tovilo-Moik Platz nehmen.

Das junge Duo hatte sich laut Strafantrag am 29. Jänner in der Stadt Salzburg in einer McDonald's-Filiale mit einer 100-Euro-"Blüte" etwas gekauft: Mit dem Ziel, vergleichsweise viel an echtem Wechselgeld zurückzubekommen. Zwei Tage später, am 31. Jänner, wurden die Zwillinge in demselben Fast-Food-Lokal wieder mit einem falschen Hunderter vorstellig. Doch beim zweiten Mal erkannte man dort, dass es sich bei dem vorgelegten Schein um eine "Blüte" handelt.

Der Richter erledigte die Causa mittels Diversion: Die beiden jungen Männer müssen jeweils eine Geldbuße in Höhe von - echten - 500 Euro zahlen. Tun sie das, ist das Strafverfahren endgültig vom Tisch.