Zwischen Anfang Juni und Mitte Juli sechs Verkehrstote im Land Salzburg

Eugen Trinka, Präsident der Salzburger Ärztegesellschaft, beschreibt, wie sich die Pandemie auf Mediziner und Spitäler ausgewirkt hat. Und er ortet "ganz andere Probleme" am Horizont.

Chronik

In einem Wohnhaus an der Fanny-von-Lehnert-Straße nahe dem Salzburger Hauptbahnhof ist es am Sonntagabend zu einer Brandstiftung gekommen. Es gab Verletzte.