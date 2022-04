Zwischen Seilwinde und Traktor eingeklemmt: Altbauer in Fusch an der Glocknerstraße schwer verletzt

Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Bei einem Arbeitsunfall auf seinem Hof in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist Mittwochabend ein Landwirt schwer verletzt worden. Der 65-Jährige wollte eine Seilwinde vom Traktor abhängen, geriet dabei vermutlich wegen eines Bedienfehlers zwischen Traktor und Winde und wurde dazwischen eingeklemmt. Der Sohn entdeckte den Altbauern, als dieser bereits bewusstlos war. Er leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung, berichtete die Polizei am Donnerstag.

