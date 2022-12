Zwölf Überfälle in Salzburg: Acht Burschen stehen im Jänner vor Gericht

Die Angeklagten, alle 14- bis 17-Jährig, sind teils bereits einschlägig vorbestraft.

Der mutmaßliche Haupttäter ist erst 2008 geboren, die anderen Angeklagten sind ebenfalls großteils erst 15 und 16 Jahre alt, aber teils schon einschlägig vorbestraft: Es ist ein massiver Fall von Jugendkriminalität, der ab 10. Jänner am Landesgericht verhandelt wird. Gleich acht Burschen, etliche noch Schüler, müssen sich vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) verantworten, weil sie in unterschiedlichen Konstellationen zwischen Ende April und Mitte Oktober 2022 in der Stadt Salzburg nicht weniger als acht Raubüberfälle auf meist andere Jugendliche verübt haben sollen.

Ein 14-Jähriger soll bei gleich sieben Rauben mitgemacht haben

Den Opfern wurden gewaltsam Geldbeträge oder mitgeführte Gegenstände abgenötigt - dies zumeist unter massiven Drohungen, teils wurden den Opfern auch Faustschläge oder Fußtritte verpasst. Mehrere der Beraubten wurden auch verletzt. Erschütternd: Ein noch 14-jähriger Syrer soll an gleich sieben Rauben beteiligt gewesen sein. Einmal raubte er demnach gemeinsam mit einem Österreicher (15) einen anderen Jugendlichen auf einem Spielplatz aus. Dem Opfer sei dabei eine Schreckschusspistole ins Gesicht gehalten worden. Dem nicht genug, werden einigen Angeklagten auch mehrere, teils schwere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Diebstähle angelastet.

Die Angeklagten - drei Österreicher, zwei Afghanen, ein Syrer, ein Albaner und ein Rumäne - sind großteils bereits vorbestraft.

Die Vorsitzende Richterin hat bis zum 20. Jänner vier Prozesstage anberaumt.