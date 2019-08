Zwölf Überfälle: Polizei forschte jugendliche Räuber aus

Seit April war es in der Salzburger Innenstadt immer wieder zu Überfällen auf Passanten gekommen, teilweise wurden die Opfer schwer verletzt. Die Polizei konnte nun zwölf Verdächtige zwischen 28 und 15 Jahren ausforschen.

Eine Serie von Raubüberfällen, die sich seit April in der Salzburger Innenstadt ereigneten, konnte die Polizei nun klären. Das wurde in einer Pressemeldung am Freitag bekannt geben. Demnach sei es zwischen April und Juni zu mehreren Überfällen auf Passanten gekommen, bei denen die Opfer teils schwer verletzt wurden. Nun konnten zwölf Verdächtige ausgeforscht werden. Beim Großteil der Personen handelt es sich um Jugendliche. Laut Polizei hatten es die Jugendlichen auf das Bargeld und die Mobiltelefone ihrer Opfer abgesehen. Diese wurden bedroht und teilweise zusammengeschlagen: In einem Fall waren bei einem 20- jährigen und einem 21-jährigen Flachgauer operative Eingriffe notwendig. Ein anderes Opfer erlitt einen doppelten Kieferbruch.

Nach Überfall im Juni wurden erste Verdächtige festgenommen

Der bislang letzte Überfall der Gruppe soll sich laut Polizei am 9. Juni ereignet haben. Da überfielen die Täter einen 17-jährigen Jugendlichen und schlugen ihn zusammen. Nach einer sofortigen Fahndung konnten zwei Verdächtige festgenommen werden, eine dritter Jugendlicher wurde nach einer gezielten Fahndung einige Tage nach diesem Überfall festgenommen. Mittlerweile hat die Polizei zwölf Personen identifiziert, die mit den Raubüberfällen in Zusammenhang stehen sollen. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen Bosnier, die restlichen elf Verdächtigen sind Burschen und Mädchen zwischen 19 und 15 Jahren. Es handelt sich um vier Österreicher und eine Österreicherin, drei Russen, einen Afghanen, einen Syrer, und einen Nigerianer. Ein 15-Jähriger wurde auf freiem Fuß angezeigt, die übrigen Täter wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen.

Verdächtiger versuchte zu flüchten

Einer der Verdächtigen versuchte bei seiner Festnahme aus dem Salzburger Kriminalreferat zu flüchten. Er soll sich laut Polizei derart heftig gegen die Beamten gewehrt haben, dass mehrere Polizisten nötig waren, um die Festnahme durchzusetzen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Die Beschuldigten seien laut Polizei teilweise geständig. Die Delikte seien ihnen durch die Aussagen anderer Verdächtiger, durch die Aussagen von Zeugen und Opfer und durch private Videoaufzeichnungen nachgewiesen worden. Zwei der Verdächtigen sollen bereits im Dezember 2018 einen Raubüberfall auf einen Passanten begangen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe zwölf Raubüberfälle, drei versuchte Raubüberfälle und einen Raufhandel beging.

