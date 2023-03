1-Euro-Tickets für ausgewählte Filme für Senioren

"Die Resonanz ist weiter ungebrochen", freuten sich Stadt-Vize Bernhard Auinger und "Das Kino"-Chefin Renate Wurm bei der Premiere 2023 über das Senioren-Kino, bei dem im "Das Kino" Tickets um einen Euro erhältlich sind.

Jeweils einmal im Monat, immer an einem Mittwoch um 14 Uhr, werden im Filmkulturzentrum am Giselakai wieder ausgewählte Filme in deutscher Fassung gezeigt. Die Stadt Nachrichten kennen das Programm:

22. März 2023: "Glück auf einer Skala von 1 bis 10" - Igor ist Hobby-Philosoph, Fahrradkurier für Biogemüse, körperlich behindert und mit seinem Leben ganz zufrieden. Lois hingegen ist ein Workaholic, der eine eigene Bestattungsfirma besitzt und das Leben kaum genießt. Als die beiden Unbekannten durch einen Unfall aufeinandertreffen, den Louis verursacht hat, wird dessen Leben völlig auf den Kopf gestellt.

26. April 2023: "Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" - Tom lebt seit fünfzig Jahren in einem abgelegenen Dorf am nördlichsten Punkt Schottlands. Doch nun macht sich der 90-Jährige auf die weite Reise nach Land's End, dem südlichsten Punkt Englands, seinem Geburtsort - nur in Linienbussen. Seine geliebte Frau ist verstorben und er hat ihr versprochen, ihre Asche dorthin zurückzubringen, wo sie sich kennengelernt und verliebt hatten.

24. Mai 2023: "Märzengrund" - Die Erwartungen an Elias sind hoch: Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Schüler, sondern auch Sohn der reichsten Großbauern im Zillertal. Doch je mehr der 18-Jährige versucht, die für ihn vorgesehene Rolle zu erfüllen, desto stärker droht er daran zu zerbrechen. Er zieht sich in die Einsamkeit der Berge zurück, wo ihn die Wildnis und Einsamkeit der Natur erwarten.

Wie bisher gibt es die 1-Euro-Tickets für Besitzer eines Senior-Ausweises oder ab 60 Jahren. Anmeldung unter 0662 / 873 100-15.