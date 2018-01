10.000 Schüler im Salzburger Musikum ausgebildet

Ein neues Finanzierungsmodell wird gerade ausgearbeitet.

Die Jahresbilanz des Salzburger Musikums kann sich sehen lassen: Im vergangenen Schuljahr bekamen insgesamt 9860 Schülerinnen und Schüler aus allen 119 Salzburger und zwei oberösterreichischen Gemeinden eine musikalische Ausbildung. Salzburgs regionale Musik- und Festkultur wären ohne das Musikum mit seinen flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Ausbildungsangeboten undenkbar, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).



Die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Kapellen, Chören und Kulturvereinen gipfelte in fast 1500 Konzerten, Musicals und Kultur-Events, an denen mehr als 22.000 Schülerinnen und Schüler mitwirkten. Bei diesen Veranstaltungen wurden mehr als 127.000 Besucher gezählt. Auch am Jubiläumsjahr 20.16 "Salzburg 200 Jahre bei Österreich" hat das Musikum mitgewirkt und landesweit neun Großveranstaltungen durchgeführt sowie eine eigene Fanfare komponiert.



Um die Entwicklung des Musikums und das Angebot ausbauen zu können, werde derzeit ein neues Finanzierungsmodell ausgearbeitet, das den heutigen Anforderungen entspreche, sagt Haslauer. Lob zollt er den 430 Lehrkräften und Angestellten, aber auch allen Eltern und Gemeinden, die die Arbeit des Musikums durch ihr Engagement und ihre Unterstützung erst möglich machten.

