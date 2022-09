100 Jahre Hellbrunn: Die Stadt lädt zum Jubiläumsfest am Freitag

Seit 1922 befindet sich die Schlossanlage von Hellbrunn in Besitz der Stadt. Und das soll gebührend gefeiert werden mit einem Fest für Jung und Alt.

Vor exakt 100 Jahren ging die Schlossanlage in Hellbrunn in das Eigentum der Stadt Salzburg über. Die von Fürsterzbischof Markus Sittikus errichtete Anlage war zuvor in Besitz der Habsburger und anschließend dem Kriegsgeschädigtenfonds in Wien zugewiesen. Sittikus ließ das Schloss, ursprünglich geplant als sein Sommerdomizil im Süden seiner Residenzstadt, von 1613 bis 1615 erbauen. Auch die Wasserspiele, der Garten mit Tierpark, das Steintheater und das Monatsschlössl wurden in diesen Jahren errichtet.

Die Stadt Salzburg erwarb die prunkvolle Anlage 1922 um zwei Millionen Kronen. Heute liegt der Wert - zumindest rein buchhalterisch gesehen - bei rund 28,7 Millionen Euro (ohne Inventar).

100 Jahre später soll der Erwerb gebührend gefeiert werden. Am Freitag, 9. September, lädt die Stadt ab 15 Uhr zum Jubiläumsfest - bei jeder Witterung. Neben einem bunten Kinderprogramm gibt es auch für Erwachsene viel zu sehen: Etwa den "Jedermann" in zwölf Minuten - das Sterben des reichen Mannes in Kurzfassung -, ein Familienkonzert der Philharmonie Salzburg, Hellbrunn im historischen Zeitraffer sowie Handwerkskünste. Ab 15.30 Uhr können mithilfe der Gärtner Blumenzwiebeln im Schlosspark gepflanzt werden, um die Ergebnisse im kommenden Jahr selbst zu bestaunen. Um 17 Uhr heizen die Breakdance-Profis mit einer Tanzeinlage ein.