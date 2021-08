101 tonangebende Frauen

Mit ihrer Ausstellung "100 FEMALE VOICES" würdigt Martina Stock die außergewöhnlichen Leistungen der Künstlerinnen in der langen Geschichte der Salzburger Festspiele.

"Aufgewachsen nahe Salzburg, begleiten mich die Salzburger Festspiele schon mein ganzes Leben", erzählt Martina Stock. Die aus Bischofshofen stammende und nun auch in Berlin lebende bildende Künstlerin und Harfenistin hat sich mit ihren außergewöhnlichen audiovisuellen Projekten international einen Namen gemacht. Nun rückt sie mit der Ausstellung "100 FEMALE VOICES " in der Salzburger Kollegienkirche Künstlerinnen, die in den vergangenen 100 Jahren auf, vor oder hinter der Bühne bei den Salzburger Festspielen tätig waren, nochmals ins Rampenlicht.

Von Beginn ...