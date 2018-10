125 Jahre Salzburger Landestheater: Gesichter hinter dem Erfolg

Sie kreieren falsche Nasen und Kostüme: Zum 125-Jahr-Jubiläum des Salzburger Landestheaters zeigten Mitarbeiter den SN, was sie alles leisten.

Bis zu 60 Stunden dauert es, bis eine Perücke aus echtem Haar entsteht. Für Jutta Martens, Leiterin der Maske am Salzburger Landestheater, hat die detaillierte Handarbeit etwas Meditatives. Seit 35 Jahren arbeitet die Salzburgerin in der Schwarzstraße, fertigt Nasen, Bärte oder Masken. Die Maßarbeiten landen nach Vorstellungsende eines Stückes im Fundus. "Wir stellen fast alles im Haus selbst her und versuchen die Dinge so gut wie möglich wiederzuverwenden", erklärt Martens.