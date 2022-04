15 Jedermänner - Günter Edlingers großformatige Porträts im Haus der Stadtgeschichte

Knapp 20 namhafte Schauspieler sind seit der Gründung der Salzburger Festspiele in die Rolle des "Jedermann" geschlüpft. 15 von ihnen - von Alexander Moissi in den 1920er Jahren bis zu Nicholas Ofczarek rund 100 Jahre später - hat der Salzburger Künstler Günter Edlinger in seinem Zyklus "Jedermänner" großformatig portraitiert.

SN/stadt salzburg/alexander killer Günter Edlinger bei der Präsentation seiner Jedermann-Porträts am 19. April 2022 im Haus der Stadtgeschichte in Salzburg. Die Fotos im Hintergrund zeigen Attila Hörbiger und Ewald Balser.

Nun geht die Serie als Schenkung des Künstlers an die Kulturabteilung der Stadt Salzburg und wird bis zum Herbst im frisch sanierten Haus der Stadtgeschichte ausgestellt. "Diese Schenkung freut mich natürlich ganz besonders, weil wir diese von einem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und angesehenen heimischen Künstler erhalten", sagt Kulturressortchef Vizebürgermeister Bernhard Auinger. "Günter Edlingers "Jedermänner" haben zudem einen ganz starken Salzburgbezug, weil der Bildzyklus in die Geschichte der Festspiele blickt. Wir haben daher ganz bewusst das neu-sanierte Haus der Stadtgeschichte gewählt, um die Bilder der Bevölkerung zeigen zu können. Mein Dank gilt natürlich Günter Edlinger für die Schenkung, aber auch dem Leiter des Stadtarchivs Dr. Peter F. Kramml für die Möglichkeit, die Bilder hier auszustellen." Der Zyklus der "Jedermänner" basiert auf historischen Fotografien aus den Festspielaufführungen von Hofmannsthals Spiel vom Leben und Sterben des "Jedermann" und vereint 15 Protagonisten der Titelrolle in einer seriellen graphischen Aufarbeitung in monochrom und metallisch wirkenden Tönen zwischen Schwarz, Messing und Weiß. Günter Edlinger, 1958 in Salzburg geboren, ist seit 1993 als freischaffender Maler tätig. Sein Markenzeichen ist die leidenschaftlich expressive Arbeitsweise mit ungewöhnlichen Materialien, gepaart mit ästhetischer Raffinesse, Actionpainting, Bildhauerei, Gesang und Design. Vorzugsweise arbeitet Edlinger seriell, mit immer wieder technisch wechselnden Schwerpunkten - wie u.a. in den Zyklen "Zwei rechte Schuhe" und der aus tausendfachen Farbpunkten generierten "Drop Pop Art" oder der Foto-basierten Collage-Serie "Club 27". Ein eigenes Kapitel stellen die Werke aus dem kurzzeitig installierten "Nagelstudio" von Günter Edlinger dar: Eine Werkserie, die zweidimensionale Motive durch hunderte in die Vorlagen eingeschlagene Nägel zu dreidimensionalen Licht-und-Schatten-Objekten erweiterte. Die Arbeiten des Künstlers wurden und werden sowohl Salzburger Einrichtungen als auch in internationalen Ausstellungen und Sammlungen präsentiert.