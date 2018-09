20 Sekunden für Schokolade und "Stille Nacht!"

Zehn Jahre gibt es die Stille Nacht Praliné, 200 Jahre das berühmteste Weihnachtslied: Modern ist das Format, mit dem am 25. Oktober gefeiert wird - die "Silent PechaKucha Night".

Wie modern ist "Stille Nacht"? Dieser Frage widmeten sich Karin Gruber und Sabine Lehner von der Stille Nacht Manufaktur. Mit einem besonderen Format, der "Silent PechaKucha Night", nahmen sie Bernhard Jenny, den "Mister PechaKucha", mit ins Boot.

Die Idee, eine Praline als Geschenksidee zu machen, hatte Karin Gruber vom Café Gruber. Gemeinsam mit Marketingexpertin Sabine Lehner wurde die Projektidee und in Zusammenarbeit mit Fritz Langreiter aus Kuchl, der die Stille Nacht Praliné kreierte, das Konzept professionell entwickelt und geschmackvoll umgesetzt. Dazu wurde am 24. Dezember 2008 die Stille Nacht Manufaktur in Oberndorf gegründet. Zehn Jahre beliebt ist nun auch in Salzburg das Präsentationsformat "PechaKucha": Hier werden 20 Bilder an die Wand projiziert und jedes 20 Sekunden lang erklärt. So bietet sich die Gelegenheit, das traditionelle Thema auf sehr unterschiedliche und kurzweilige Art zu präsentieren. "Es ist sicher sehr spannend, was speziell jüngere Menschen dazu zu sagen haben und wie sie es reflektieren", sagen die Organisatorinnen. Zentral steht die Friedensbotschaft, die das Lied transportiert, im (Präsentations-)Raum und bietet die Möglichkeit, im BORG Oberndorf Wissen zu vermitteln, Informationen zu verbreiten oder sich und seinen Zugang dazu unterhaltsam darzustellen.