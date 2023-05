200 Jahre Bürgermusik Mittersill: Die drittälteste Pinzgauer Musikkapelle hat zum Jubiläum viel vor

Am 2. und 3. Juni steht ein großes Fest auf dem Programm. Den ersten Höhepunkt gibt es zum Auftakt am Freitagabend: Standkonzert und Zapfenstreich der Militärmusik Salzburg.

Beginn dieses fulminanten Auftaktes am 2. Juni ist um 18.30 Uhr. Neben der Militärmusik Salzburg kann am Stadtplatz auch die Historische Schützenkompanie Mittersill bewundert werden.

Um 20 Uhr geht es im großen Festzelt weiter; dieses befindet sich beim Parkplatz des Nationalparkzentrums. Dort sorgen die "Friends of Burgamusi" sowie ab 21 Uhr die Formation "Panther Böhm" für Stimmung. Zuvor, um 20.45 Uhr, steht zudem eine Tomobolaverlosung am Programm.

Der offizielle Festakt (Beginn 14 Uhr) am Sportplatz mit anschließendem Umzug durch die Stadt findet dann am Samstag statt. Weiter geht es wiederum im Festzelt: Ab 16 Uhr spielt die "Bauernkapelle Eberschwang" auf, ab 18 Uhr die "Innsbrucker Böhmische" und ab 21 Uhr die Gruppe "Alpenkracher".

Die Bürgermusik gehört zu den drei ältesten Musikkapellen im Bezirk - älter sind nur die TMK Rauris (226 Jahre) und die Bürgermusik Lofer (221 Jahre). Obmann ist Bernhard Buchholzer, der Kapellmeister heißt Martin Voithofer.



Zur Historie

Als relativ überschaubarer, ausschließlich mit Blechblasinstrumenten ausgestatteter Klangkörper wurde die Bürgermusikkapelle Mittersill im Jahr 1823 gegründet.

200 Jahre später und um einige Mitglieder reicher - die Musikkapelle zählt 48 aktive Musikerinnen und Musiker, sowie mit Hannes Wartbichler einen Ehrenobmann und mit Klaus Brugger, Franz Rieder, Greti Kogler und Ferd Vogelreiter vier Ehrenmitglieder -, ist es nun an der Zeit, die vergangenen beiden Jahrhunderte Revue passieren zu lassen und das langjährige Bestehen zu feiern.

Als erster Kapellmeister der in den Anfangsjahren als "türkische Musik-Banda" bezeichneten Musikkapelle wird Rupert Egger in der Chronik aufgeführt. Erste Hinweise auf den damals ,,neuen" Klangkörper finden sich in Aufzeichnungen des Mittersiller Pflegers Ignaz Kürsinger aus den Jahren 1836 und 1837. Im 19. Jahrhundert sind eine Reihe verschiedener Kapellmeister angeführt.

Ferdinand Ranggetiner, Schuldirektor Leopold Schmidt und Johann Lueghofer gelten in der Zeit vor und bis zum Ersten Weltkrieg als länger dienende Meister.

Viele Ausrückungen um die Jahrhundertwende

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts scheinen in der Chronik auffallend viele Ausrückungen auf. Auf Fotografien aus dieser Zeit ist immer wieder ein sogenannter Schellenbaum - auch als "Glöckelhut" bezeichnet - zu sehen. Ob dieser eine musikalische Funktion hatte, ist nicht zweifelsfrei überliefert, fest steht jedoch, dass dieses besondere "Instrument" auch von so manch anderer Musikkapelle im Land mitgetragen wurde. Ein letztes Mal ist der Schellenbaum auf einer Abbildung aus dem Jahr 1923 - exakt ein Jahrhundert nach Gründung der Bürgermusikkapelle Mittersill - zu sehen.

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges mussten auch die Mittersiller Musiker ihre musikalischen Aktivitäten einstellen. Viele von ihnen wurden zum Kriegsdienst verpflichtet und einberufen.

Turbulente Zeiten und der Wiederaufbau

Doch bereits 1919 begann man unter der Leitung des damaligen Gemeindesekretärs Franz Huber sowie dem damaligen Kapellmeister Virgil Groder mit dem Wiederaufbau des Klangkörpers.



Vorbereitungen auf das 100-Jahre-Jubiläum

Es folgten die Zwischenkriegsjahre und die Vorbereitungen für das 100-Jahre-Jubiläum der Bürgermusikkapelle. Es wurde am 28. Mai 1923 gefeiert - mit einem hohen monetären Aufwand. Der damalige Kassier vermerkte ungedeckte Kosten von rund fünf Millionen Kronen. Eine weitere finanzielle Belastung stellte eine Fahrt zum großen Musikfest in Salzburg dar.

Als Trost kann die Verleihung des Ehrendiploms betrachtet werden, und so blickten die Musiker mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die ersten 100 Jahre zurück.



Neue Instrumente und eine eigene Tracht

Rund um die Zeit der Weltwirtschaftskrise waren die Mitglieder der Musikkapelle dann damit beschäftigt, neue Instrumente und eine eigene Tracht anzuschaffen. Dieses Bestreben ging schließlich im Jahr 1936 in Erfüllung und wurde beim großen Gaufest ein Jahr später mit der "Goldenen Medaille" belohnt. Im selben Jahr wurde auf Schloss Mittersill die niederländische Kronprinzessin in der mit Stolz getragenen Tracht begrüßt.

Seither rückt die Bürgermusik Mittersill in einer an die alte Festtagstracht der Oberpinzgauer Bauern angelehnte Tracht aus.

Während des NS-Regimes wurden zahlreiche Vereine verboten beziehungsweise aufgelöst - nicht so die Bürgermusik Mittersill, die im Jahr 1940 zwar eine neue Satzung erhielt und strenge Regeln auferlegt bekam, jedoch auch während der Kriegsjahre aktiv sein durfte - allerdings mit einem relativ kleinen Klangkörper. Die meisten Mitglieder wurden, wie schon zur Zeit des 1. Weltkrieges, einberufen. In der Not griff man zeitweise auf spielfähige Soldaten oder auf Jungmusiker zurück. Nach Ende des 2. Weltkrieges begann Kapellmeister Hans Maier - selbst kaum erst aus dem Krieg zurückgekehrt - mit dem Wiederaufbau des Mittersiller Klangkörpers. Dazu gehörte selbstverständlich auch die Ausbildung des Musiknachwuchses und so konnte man schon bald auf eine Musikkapelle bestehend aus mehr als 30 Musikern bauen.

Bis zu 120 Ausrückungen pro Jahr in den 1950ern

Besonders aktiv dürfte das Traditionsensemble in den 1950er-Jahren gewesen sein. Aufzeichnungen lassen bis zu 120 Ausrückungen pro Jahr und Teilnahmen an auswärtigen Musikfesten etc. annehmen. Und auch unter Hans Fernsebner, der die Geschicke des Kapellmeisters 1959 übernahm, wurden die Teilnahmen an auswärtigen Veranstaltungen sowie Ausflüge, wie nach Südtirol, Venedig oder Rom, nicht weniger. Kehrte die Musikkapelle zurück, marschierte sie stets "mit klingendem Spiel" wieder in Mittersill ein.

Inmitten dieser erfolgreichen Zeit kam es zum Bruch. Kapellmeister Sepp Wieser verließ mit Familienmitgliedern und von ihm ausgebildeten Jungmusikern die Bürgermusik und gründete die "Jugendblaskapelle Oberpinzgau-Mittersill", das heutige Tauern-Blasorchester Mittersill. Als Kapellmeister der Bürgermusikkapelle Mittersill folgte Manfred Pongruber, der diese Funktion in den folgenden 25 Jahren innehatte und damit der längstdienende Kapellmeister der jüngeren Geschichte ist.

Großes Augenmerk der "Musi" liegt auf dem Nachwuchs

Die Anzahl der Mitglieder der Bürgermusik stieg bis in die 1990er-Jahre stetig. Die vergangenen 15 Jahre waren vom Engagement in der Nachwuchsarbeit geprägt. Vor allem die Obmänner Manfred Pongruber jun. und Bernhard Buchholzer sowie Kapellmeister Martin Voithofer rücken seither die Ausbildung junger Talente in den Vordergrund - sei es in den "Bläserklassen mit Volksschülern", im Zusammenwirken mit dem Musikum Oberpinzgau oder in der Ausbildung durch den Kapellmeister oder engagierte Musiker. Verstärkt wird auf ein Jugend-Musikorchester hingearbeitet, wo die jungen Musikerinnen und Musiker bereits in eigenen Gruppen Konzerte geben, bevor sie in die Bürgermusikkapelle Mittersill aufgenommen werden.