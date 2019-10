30 Jahre Affront-Theater: "Wenn die Zeiten schlecht sind, ist es gut für das Kabarett"

Im November 1989 wuchsen nicht nur Ost- und Westdeutsche zusammen. Eine Gruppe scharfzüngiger Künstler begründete das Affront-Theater - mit den SN als Geburtshelfer. Fritz Egger erinnert sich.

"Zum Kabarett hat mich der Josef Hader gebracht", erzählt Fritz Egger. Die beiden jungen Schauspieler waren 1988 gemeinsam im Kleinen Theater engagiert. Und weil Hader damals schon mit seinem erstes Solo-Kabarettprogramm unterwegs gewesen sei, habe ihn Egger um Rat gefragt: "Er sagte, ich solle einfach einen Termin ausmachen. Dann würde ich mir eh etwas einfallen lassen müssen."

Dann kamen die "Salzburger Nachrichten" ins Spiel. Dort saß Karikaturist Helmut Hütter, ein Bekannter von Fritz Egger. "Ich dachte mir, wer politische Karikaturen macht, hat was mit Kabarett zu tun." Hütter wiederum kannte Manfred Koch, "der hatte eine Schublade voller Texte". Musiker Johannes Pillinger und Eggers Schauspielkollege Peter Scholz komplettierten das Affront-Theater, das am 25. November 1989 sein Debüt feierte. "Wir warteten im Studentenlokal Sog fiebernd auf den SN-Kolporteur, der die Zeitung mit der ersten Kritik brachte."

Die Sorge war unberechtigt: Der Kritiker schwärmte von Egger und Scholz, "zwei sehr komödiantischen, vielseitigen Kabarettisten mit dem nötigen Schmäh", die "von Anfang an fraglos zu den Besten des Landes" gehören würden. Waldheim-Skandal und Haider-Hype waren die großen Themen dieser Zeit: "Das hat schon was hergegeben. Wenn die Zeiten schlecht sind, ist es gut für das Kabarett." Auch vom Kabarett-Hype dieser Jahre mit Josef Hader, der Gruppe Schlabarett um Alfred Dorfer und Roland Düringer oder den Hektikern profitierte das Affront-Theater, das 1995 mit dem renommierten Salzburger Stier ausgezeichnet wurde. Programme wie "EU-ham" seien auch dank aufwendiger Bühnenbilder zum Publikums-Hit geworden, sagt Egger: "Wir haben oft länger auf- und abgebaut, als wir tatsächlich gespielt haben."

Heute regiert Sparta in Sachen Bühnenbild: Ein Tisch und ein Sessel taugen als Requisit. Politisch ist das Affront-Theater bis heute geblieben - obwohl Egger mit der politischen Kaste hadert: "Man kann die Realsatire als Kabarettist nicht toppen. Hätten Maschek so etwas wie das Ibiza-Video gedreht, würde jeder sagen, das sei völlig übertrieben."

Dennoch haben die Salzburger Kabarettisten ihr aktuelles Programm "Schmähstaat" nach dem Ibiza-Skandal und den Neuwahlen auf den letzten Stand gebracht. Kurz vor dem Jahreswechsel legen Egger und Co. ihre traditionelle "Bilanz der Saison" im Oval im Europark vor - auch dieses Weihnachts-Special feiert heuer sein 10-Jahr-Jubiläum. Glaubt der "Affrontman" auch an ein halbes Jahrhundert Affront-Theater? "Dann wäre ich Ende 70. Das Einzige, was mir zu denken gibt, ist mein 60er im Februar."

Kabarett: "Schmähstaat". Kleines Theater, 2. November. "Christbaum zerkugeln", Oval im Europark, 27. und 28. Dezember.