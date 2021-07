30 Jahre Querschläger: Große Weltvermesser aus dem Lungau

"Alpine Widerständler mit viel Witz": Diese Beschreibung trifft auf Fritz Messner und seine Band zu.

"Fritz Messner ist der wichtigste zeitgenössische, zeitkritische Dialektdichter Salzburgs - und jenseits davon wird man nur schwer einen finden, der ihm Konkurrenz machen kann." So stand es vor zwölf Jahren in dieser Zeitung aus Anlass eines neuen Albums der Querschläger. Da gab es die Band aus dem Lungau schon seit 18 Jahren. Nun geht sie auf Tour zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum. An ihrer Position als genaue Weltvermesser hat sich nichts geändert. Es gilt als Ausgangslage für die Beobachtung und für die Leidenschaft, mit der diese von Messner geführte Band das Schöne und das Banale, das Berührende und das Abstoßende gleichermaßen zu Songs macht, was schon in einem Text auf dem Album "auswächts" von 1998 zu hören war: "Hintan Tauan, des is in dein Hirn." Diese Band mag hinterm Tauern daheim sein. Der Blick dieser Band geht seit Jahrzehnten weit über alle engen Täler und hohen Berge hinaus - und zwar dorthin, wo es wehtut, weil man Wahrheiten entdeckt.

"Alpine Widerständler mit viel Witz" wurden sie einmal genannt - und zum Witz kommen Groove und Rock und Blues. Die Querschläger sind eine Wohltat für dieses Land. Wer keine Karten mehr für eines der Jubiläumskonzerte bekommt, kann sich auch daheim einhören: Für alle Tonträger gibt es auf der Querschläger-Homepage derzeit "Jubiläumsrabatte".

Erste Jubiläumskonzerte: 5. August Oval/Salzburg; 6. August Seeham/Seebühne.