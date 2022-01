34-Jährige komponiert für das Landestheater

Katrin Schweiger übernimmt am 1. Februar die neu geschaffene Stelle als Hauskomponistin. Ihre Schwerpunkte liegen bei Musical und Schauspiel.

Als 13-Jährige hat sie den Kinderkirchenchor in ihrem Heimatort Dietfurt an der Altmühl in Bayern in eine Rockband verwandelt, jetzt kommt Katrin Schweiger (34) als Hauskomponistin ans Landestheater Salzburg. Damals, berichtet sie, sei ihr und den anderen Chorkindern die klassische Kirchenmusik einfach zu langweilig gewesen. Als Rockband trat sie, zusammen mit einer ihrer Schwestern sowie den Kindern einer befreundeten Familie, dann schon als 14-Jährige bei Rocknächten auf, bei denen man erst ab 16 Jahren Eintritt hatte - "immer beaufsichtigt von ...