40 Jahre Kultur am Land: Jenseits des Tellerrands von Radstadt

Seit 40 Jahren gibt es den Kulturkreis Das Zentrum in Radstadt. Wie also kam neue Kultur aufs Land? Und wo ist der Unterschied zu urbanem Angebot?

Es ist so einfach wie kompliziert, so logisch wie arbeitsintensiv: "Es geht bei Kunst und Kultur um die Suche nach neuen Inhalten, um die Erweiterung des eigenen Horizonts, um das Aufbrechen von vor gefassten Sicht- und Denkweisen." So beschreibt Elisabeth Schneider was sie antreibt. Und da spiele es auch wenig Rolle, "ob man auf dem Land oder in der Stadt" sei, ergänzt sie.

Schneider weiß aus jahrelanger Praxis, wovon sie spricht. Sie organisiert und initiiert Kultur irgendwo zwischen ...