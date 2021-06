420 Brandmelder schützen jetzt das Salzburger Schloss Mirabell

Der Sitz der Salzburger Stadtverwaltung ist nun bestmöglich vor einem Feuer geschützt. Bei den Arbeiten trat auch eine verborgene Tür zutage.

So wenig Eingriff in die historische Bausubstanz wie möglich und optisch verträglich. So lautete die Vorgabe des Bundesdenkmalamts für die im Februar 2019 begonnenen Bauarbeiten im Schloss Mirabell, mit denen der Brandschutz erneuert wurde. Eine Feuerbeschau im Sitz der Salzburger Stadtverwaltung hatte 2017 grobe Mängel offenbart. Sie sind nun behoben. Die Stadt hat 2,9 Millionen Euro investiert. Bei einem Rundgang überzeugte sich Landeskonservatorin Eva Hody jetzt davon, dass die Vorgaben eingehalten wurden.

"Brandschutztechnisch ist das Schloss jetzt auf ...