ORF-Landesstudio Salzburg würdigt Architekten Gustav Peichl

Vor 50 Jahren wurde das Landesstudio Salzburg eröffnet. Anfangs war die Skepsis bei vielen Salzburgerinnen und Salzburgern groß.

Was architektonisches Vordenken auslösen kann, erlebte Architekt Gustav Peichl kurz vor der Eröffnung des Landesstudios des ORF Salzburg im Jahr 1972 mit allen Zwischentönen. Bürgerproteste und die Kampagne eines Boulevardblatts kritisierten die Architektur des Funkhauses und gaben dem Neubau den Schmähnamen "Peichl-Torte". Viele Salzburgerinnen und Salzburger stellten eine Konnotation zu einem "Ufo oder Raumschiff" her. In den Archiven finden sich Stimmen wie: "Nach dem ersten Blick möchte ich sagen: Es ist eine neue Maginot-Linie, eine Verteidigungsanlage gegen Atomkrieg". Und einer ...