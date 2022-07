5020 Festival hat ein Platzproblem

Nun soll bis 3 Uhr Früh im Schloss Mirabell gefeiert werden.

Das Finale des 5020 Festival in der Samstagnacht kann doch nicht in den Kavernen 1595 stattfinden. "Wir haben zu viele Ticketanfragen erhalten", sagt Kreativdirektor Marcus Rieder. Nun soll das Festival mit "Klangkarussell" im Schlosshof Mirabell enden. Auf Basis einer Ausnahmegenehmigung bis 3 Uhr in der Früh. Das Büro von Vize-Bgm. Auinger (SPÖ) und die Behörde haben das ermöglicht. "So eine Sondergenehmigung gab es noch nie", sagt Rieder. Genützt wurde der Innenhof schon vom Festival. "Beschwerden gab es nur von einer Anrainerin aus der Schwarzstraße", sagt Auinger. Diese habe man schriftlich um Toleranz gebeten.