Abtauchen in eine andere Welt

Beim Schreiben ihrer Songs lässt die junge Singer-Songwriterin Clara Louise den Alltag hinter sich, verarbeitet, was ihr das Leben so bringt. Herausgekommen ist ein gefühlvolles neues Album.

Zwei Jahre lang hat Clara Louise an ihrem neuen Album gearbeitet. Alles, was sie in dieser Zeit erlebt hat, ist in die Lieder eingeflossen. "Das sind Momentaufnahmen, Abbilder der vergangenen zwei Jahre", erzählt sie. Einen Teil der Lieder schreibt sie zu Hause, andere entstehen im Proberaum, gemeinsam mit der Band. "Die Liedtexte aufzuschreiben finde ich befreiend, da kann ich loslassen und ich kann auch meine eigene Gedankenwelt besser verstehen." Viel Wert legte sie auf die Qualität der Stücke und das gemeinsame Arbeiten mit der Band - David Bindenberger (Gitarre, Mundharmonika), Lukas Pamminger (Bass), Klaus Brennsteiner (Drums & Percussion) und Philipp Bernsteiner (Keyboards) sind für sie mehr als eine Live- und Studio-Band.

Die gebürtige Deutsche kam vor acht Jahren der Liebe wegen nach Salzburg. Gleich nach dem Gymnasium stieg sie ins Berufsleben ein und begann, Texte für Kunden zu verfassen. Das hat sie mit ihrem Blog "Salzburg Leben" weiter perfektioniert. "Als Kind habe ich Geige gelernt, seit neun Jahren nehme ich Gesangsunterricht, aber eine klassische Musikausbildung habe ich nicht. Mit 13 Jahren habe ich begonnen meine ersten Gedichte und Lieder zu schreiben."

Das Album hat sie zum großen Teil in Salzburg produziert. Die Aufnahmen der Streicher z.B. spielten sie in der Kirche Rif ein, das Klavier in der Großen Aula.

Am 16. März 2018 veröffentlicht die 25-Jährige das neue Album "Die guten Zeiten". Bereits zuvor, am 3. Februar, lädt sie mit ihrer Band zum Pre-Release-Konzert im Jazzit, Beginn ist um 20:30 Uhr.