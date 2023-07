Abtenau: Alte Frauenbildnisse in neuem Kontext

Anja Ronacher zeigt Madonnenbildnisse aus dem 14. und 15 Jahrhundert im Heimatmuseum Arlerhof.

Die Frauenbildnisse von Anja Ronacher sind in Dunkelheit gehüllt. Gezeigt werden sie in den Stuben und im Webzimmer des Heimatmuseums Arlerhof.

"Wind, 1325" ist der Titel der neuen Ausstellung in den Stuben des Arlerhofes in Abtenau. Anja Ronacher entwickelte die Bilder dazu speziell für das Heimatmuseum. Im Rahmen des Projektes "Simultan" (gefördert vom Land Salzburg) hat sie gotische Madonnen aus dem 14. und 15. Jahrhundert analog fotografiert und in der Dunkelkammer ihres Fotolabors entwickelt. Ausgestellt sind die Madonnen übrigens im Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang.

Insgesamt zeigt die Künstlerin mit Abtenauer Wurzeln neun Fotografien mit Frauenbildnissen und in einer zweiten Serie fünf mit Alltagsgegenständen aus längst vergangenen Zeiten. Diese fünf Bilder sind weiß umrahmt. "Wind, 1325" bezieht sich darauf, "dass sich Wind verändert. Und: Es hat ihn im 14. Jahrhundert genauso gegeben wie heute. Erstmals erwähnt wurde der Arlerhof im Jahr 1325 als Arlergut", erklärt Ronacher den Titel. Geschichte empfindet die Künstlerin als temporär und flüchtig: "Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei."

Wie in Erscheinungen treten in ihren fotografischen Arbeiten Frauengesichter aus einer tiefschwarzen Masse hervor oder versinken in ihr. Ihre Größen unterscheiden sich leicht voneinander. Aber auch ihr Ausdruck differiert: Ein leichtes Lächeln, eine trauernde Mimik, ein direkter oder ein nach innen gerichteter Blick. Bei genauerer Betrachtung fällt die abweichende Textur ihrer Haut auf.

Bis 25. Oktober kann die Ausstellung im Arlerhof während der Öffnungszeiten (Mittwoch 13 bis 17 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr) besucht werden.