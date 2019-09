Wie feiert ein Salzburger Jazz-Pionier seinen 80. Geburtstag? Auf der Bühne natürlich. Für Adi Jüstel gab es Ständchen. Und ein Geständnis.

So ein runder Geburtstag ist nicht bloß zum Feiern gut. Er kann auch eine Gelegenheit bieten, Versäumnisse zu beichten. Obwohl sie das Geburtstagskind schon so lang kenne, gestand also die italienische Sängerin und Gitarristin Francesca Hart, habe sie sich nie ...