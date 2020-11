Adventserenaden: "Wir sind die letzten Verbliebenen"

Adventserenaden in St. Blasius sollen ab 8. Dezember stattfinden.

Alle Adventsingen in Salzburg wurden abgesagt. Wirklich alle? Die Veranstalter der Adventserenaden im Gotischen Saal von St. Blasius wollen sich der zerstörerischen Kraft des Covid-19-Virus nicht beugen. Auch wenn die ersten beiden Adventwochenenden noch in das Veranstaltungsverbot während des Lockdowns fallen, sollen ab 8. Dezember wieder Weihnachtslieder und klassische Musik erklingen. Die restlichen Vorstellungen sollen am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Dezember stattfinden, sagt Veranstalter Harald Nerat. Unter dem Motto "Wer klopfet an?" werden renommierte Salzburger Musiker ausgewählte Texte von Bertolt Brecht oder Erich Kästner mit Werken von Händel, Schubert und Beethoven untermalen. "Mit der Anzahl der Besucher haben wir zur Zeit noch keine größeren Schwierigkeiten", teilt Harald Nerat mit. "Mit Umbuchungen ist es uns bis jetzt gelungen, die Besucher auf spätere Termine zu verschieben." Das Covid-Sicherheitskonzept sieht maximal 100 Besucher pro Konzert, pausenlose Veranstaltungen und Abstand zwischen nicht zusammengehörigen Personen vor. Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr und dauern rund 80 Minuten.

Quelle: SN