Affront Theater: Neues Kabarett widmet sich "stillster Zeit" des Jahres

Passend zur Vorweihnachtszeit feiert das neue Advent-Kabarett des Affront Theaters Premiere.

Unter dem Titel "Lachdenklicher Advent" widmen sich der Kabarettist Fritz Egger und Musiker Johannes Pillinger lustigen Geschichten der Vorweihnachtszeit mit nachdenklichem Anstrich und Musik.

Thematisch geht es um die stillste Zeit des Jahres, in der man sich besinnen sollte. Meistens kommt es aber ganz anders. Hektik, Konsum, die Jagd nach dem teuersten Geschenk und Punsch prägen das Leben vieler im Advent. Fritz Egger nennt es auch kurz "Saufen und Shoppen".

Schon im August begann die Arbeit am Kabarett. "Es war gar nicht so leicht in die richtige Stimmung zu kommen", erzählt Fritz Egger. Auch die aufgestellten Kerzen und die kritischen Blicke der Krippenschafe haben bei 30 Grad nicht viel geholfen.

Nun feiert das neue Kabarett mit Texten von Fritz Egger, Fritz Popp und Manfred Koch am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr im Salzburger Marionettentheater Premiere. Für die beiden Künstler vom Affront Theater ist es der erste Auftritt im barocken Theater. "Das passt gut. Uns gibt es über 30 Jahre, daher nehmen wir auch schon barocke Züge an", erklärt Egger lachend. Weitere Informationen und Termine gibt es auf der Marionettentheater Website.