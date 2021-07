Am Graukogel entfaltet sich Theatermagie

Schauspieler aus Bad Gastein und Umgebung gestalten ein Wandertheater. Hüttenwirtin Charlotte Krempl hat das Theaterprojekt initiiert.

Wer den Graukogel erwandert, fühlt sich wie in einem Bühnenbild. Die Riesen der hochalpinen Gasteiner Bergwelt türmen sich imposant vor dem Wanderer auf. Charlotte Krempl hat das Potenzial dieser Kulisse sofort erkannt: "Diesen Weg muss man inszenieren."

Die Dame ist vom Fach, das Ensemble Porcia oder das Theater an der Effingerstraße in Bern bilden einige der namhaften Stationen der Schauspielerin. Seit einigen Jahren ist die Gasteinerin wieder zurück in ihrer Heimat. Ihr Fachwissen ließ Charlotte Krempl auch in ...