Verena Brunner ist Tanzmeisterin: Sie sagt an, welche Figuren die Ballgäste bilden sollen. Doch was hat das alles mit einer Mühle zu tun?

In ihrem roten Kleid mit der Spitze an den Ärmeln spaziert Verena Brunner durch die Residenz Salzburg. Sie inspiziert den Raum, in dem sich am Samstag Gäste des Paris-Lodron-Balls der Universität Salzburg in zwei Reihen aufstellen werden. Sie werden zu Mozarts "Non Piu Andrai" aus der Oper "Le nozze de Figaro" tanzen, wie es schon der Komponist tat.