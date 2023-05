Amateurmusiker für Symphonic Mob gesucht

Das Mozarteumorchester Salzburg lädt zum ersten österreichischen Symphonic Mob in den Europark.

"Wir möchten mit dem Symphonic Mob auch Menschen erreichen, die sonst wenig mit klassischer Musik zu tun haben", erzählt Musikervermittlerin Monika Sigl-Radauer. Das Mozarteumorchester Salzburg lädt am Samstag, dem 10. Juni, um 14 Uhr zum ersten konzertanten 30-minütigen Mob Österreichs in den Europark ein. Für das ursprünglich aus Deutschland stammende und nun zum ersten Mal nach Österreich kommende Projekt werden noch interessierte Musiker aller Altersklassen gesucht.

Auch Schüler und Schülerinnen der beiden Mozarteumorchestermitglieder Klarinettist Ferdinand Steiner und Trompeter Wolfgang Navratil-Gerl werden an dem symphonischen Flashmob teilnehmen und sind schon gespannt auf das musikalische Experiment. Der elfjährige Prokhov Gurev wird davor noch in dieser Woche mit seiner Klarinette beim Bundeswettbewerb prima la musica in Graz teilnehmen.

Der Symphonic Mob ist offen für alle Musiker und Musikerinnen

Der Flashmob ist jedoch offen für alle Könnensstufen. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass man Noten lesen und ein Instrument spielen kann. Zudem müsse man die ausgedruckten Noten und einen Notenständer mitbringen und "sonst nur Spaß haben".

Sigl-Radauer erzählt, dass sich sogar ein Neunjähriger Triangelspieler und eine 85-jährige Blockflötistin angemeldet haben. Die Teilnehmenden seien also instrumental und altersmäßig sehr vielseitig. Auch sie selbst würde für das Event ihren Cello wieder auspacken.

Anmeldung möglich bis Donnerstag, 8. Juni

Bis Donnerstag, 8. Juni, kann man sich noch gerne anmelden. Am selben Tag gibt es zudem die Möglichkeit von 10 bis 14 Uhr zu Stimmproben ins Orchesterhaus zu kommen und mit den jeweiligen Profimusikern die Noten zu besprechen. Einen Tag später folgt dann die Orchesterprobe, zu der die Mobteilnehmenden auch herzlichen eingeladen sind. Es sei jedoch keine Pflicht.

Der eigentlich Start ist dann am Samstag, dem 10. Juni, ab 13.45 Uhr im Europark, wo zunächst die roten Mozarteumorchester T-Shirts verteilt werden und gemeinsam geprobt wird.

Mehr Infos & Anmeldung unter: www.symphonic-mob.de