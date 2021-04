Amateurtheaterverband verlegt Jugendprojekt in den Herbst

Absage von Gastspiel der Festspielproduktion "1000 Kraniche" in Abtenau hat Folgewirkung.

Die Saison beginnt für den Salzburger Amateurtheaterverband mit einer Verschiebung. Ein Improtheatertag für 120 Jugendliche in Abtenau kann nicht wie geplant am Pfingstmontag durchgeführt werden. Grund sei die Absage der Festspielproduktion "1000 Kraniche", die im Theater Abtenau gastieren sollte, sagt SAV-Präsidentin Veronika Pernthaner-Maeke: "Damit fällt ein wichtiger Anreiz weg." Im Herbst soll der Jugendtheatertag nachgeholt werden.

An den Plänen für den Kindertheatertag am 4. Juli in Bischofshofen wird jedoch festgehalten. Auch das 10. Auflage des Festivals "Abtenau ist Bühne" von 30. September bis 3. Oktober soll stattfinden. "Gruppen von außerhalb Europas können wohl nicht kommen, wir hoffen auf ein europäisches Festival", sagt die Theatermacherin.

Kurzfristiges Ziel sei, dass Amateurtheatergruppen unter Covid-Vorgaben für Sommerproduktionen proben dürfen. In St. Veit und Seekirchen wurden die Juni-Premieren bereits abgesagt.